О компании
Мы работаем в сфере ВЭД и международных связей с 1999 года. Двадцать лет мы помогаем своим партнерам строить бизнес на внешних рынках. За это время бизнес эволюционировал из внешнеэкономической компании в холдинг с обширной географией поставок.
0
выполненных проектов
0
лет работы на рынке
0%
увеличение оборота за год
Оперативная отработка заявок
Всю бумажную работу берем на себя
Аккредитив, рассрочка для постоянных клиентов
Консолидация грузов разных поставщиков
Все направления
Направления деятельности
ЭКСПОРТ ТОВАРОВ (для Российских поставщиков)
Поставка Товаров на экспорт из России для иностранных контрагентов в любую точку мира "под ключ" (выпуск декларации, доставка, страхование).
ИМПОРТ ТОВАРОВ (для покупателей из-за рубежа)
Организация поставок широкого перечня Товаров для российских компаний из стран Ближнего и Дальнего Зарубежья на условиях DDP (Инкотермс 2010).
ВЭД-АУТСОРСИНГ
Внешнеэкономическая деятельность на аутсорсинге (обеспечение внешнеторговых процессов на профессиональном уровне).
ПОСТАВКИ ПО РОССИИ
Комплексное снабжение Российских предприятий товарами как отечественного, так и иностранного производства через государственные закупки, а также прямые поставки.
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25 Апреля 2022
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